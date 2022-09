Energia:Bologna; Fiom-Fim-Uilm, non pesa su Cig ma su salari (2)

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - A Bologna, viene osservato dai tre sindacalisti nel corso di una conferenza stampa, "c'è una storia di contrattazione molto importante: sono 500 le aziende con almeno 20 dipendenti, per 45.000 lavoratori e 107 quello con oltre 100 dipendenti, per 29.117 lavoratori" che hanno siglato un contratto aziendale e su questo, e un altro paio di temi, le organizzazioni metalmeccaniche sono pronte a lavorare, già dall'autunno, per fare fronte ai riverberi dell'aumento dei costi energetici.

Il primo punto, osservano gli esponenti di Fiom, Fim e Uilm, è quello del "rinnovo dei contratti aziendali che sono in scadenza. Diciamo alle aziende che c'è una emergenza salariale e che sarà affrontata in modo preciso: si devono preparare a richieste anche importanti di aumenti salariali perchè l'inflazione non può ridurre il potere d'acquisto". Tra i contratti aziendali in scadenza, viene sottolineato anche quelli di aziende come Gd, Lamborghini, e Ducati.

In seconda battuta, l'impegno dei sindacati metalmeccanici bolognesi, sarà quello di estendere "la contrattazione aziendale in quelle imprese dove non c'è il contratto aziendale per ridurre le differenze esterne e interne, poiché la contrattazione aziendale riduce le disuguaglianze". A Bologna, viene puntualizzato, "cinque anni fa c'erano 150 aziende metalmeccaniche con contratto aziendale, oggi sono 185. I lavoratori con contratto aziendale erano il 56,67%m sempre cinque anno fa, ora sono il 61,24: l'obiettivo è continuare questo trend".

Infine, viene argomentato, dove "c'è un ricorso ad un ammortizzatore sociale, chiederemo che ci sia una integrazione economica del trattamento, attualmente il massimale è di 1.222 euro lordi, perché se c'è un ricorso alla cassa integrazione per i costi dell'energia, l'azienda", anche alla luce dell'inflazione che pesa sui salari "non può far pagare il lavoratore due volte".

In vista dell'autunno, osserva il coordinatore regionale della Uilm, Daniele Valentini, "non possiamo permettere di rallentare la crescita salariale. Dovremo essere bravi a tenere gli assetti produttivi e aziendali e gli assetti occupazionali senza ricadute. Dovremo essere bravi a costruire piattaforme e fare contratti aziendali che tengano in equilibrio le vite dei lavoratori, il welfare e i salari".

E in tale ambito, argomenta Bulgarelli, occorre un "patto con i lavoratori. Se decidiamo di chiedere di aumentare i salari per fare fronte all'inflazione non sarà una passeggiata. Le aziende possono dire no, ci vuole un impegno reciproco: noi sindacati andiamo fino in fondo ma loro, i lavoratori, devono essere pronti, se necessario, a mobilitarsi". (ANSA).