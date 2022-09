Energia: Fiom-Fim-Uilm Bologna, non pesa su Cig ma su salari

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - L'aumento del costo dell'energia non fa segnare una crescita della cassa integrazione tra le aziende metalmeccaniche bolognesi - in cui si registra, invece, una maggiore richiesta di rimodulazione degli orari e di straordinari - ma il caro-bollette rischia di incidere, pesantemente, sui salari dei lavoratori del settore: un terreno sui cui i sindacati sono pronti battersi alla vigilia di un autunno che si presenta particolarmente vivace sul fronte dei rinnovi contrattuali. A fare il punto sulla situazione delle imprese metalmeccaniche felsinee sono i sindacati di categoria Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil di Bologna.

"Abbiamo un numero assolutamente limitato di aziende che stanno facendo ricorso alla Cassa Integrazione - osserva a margine di una conferenza stampa il segretario della Fiom di Bologna, Michele Bulgarelli - ad oggi ci risultano solo 20 aziende che hanno fatto richiesta di Cigo-Cassa integrazione guadagni ordinaria, in queste aziende sono occupati poco più di 600 lavoratori", 634 nel dettaglio, "quindi meno dell'1% di tutti i metalmeccanici di Bologna sono occupati in aziende in cassa, ci risultano molte più richieste di straordinari che di cassa integrazione".

Nel settore metalmeccanico, aggiunge Massimo Mazzeo, segretario della Fim di Bologna, "non abbiamo evidenti situazioni di criticità particolari sull'energia. Piuttosto ci sono variazioni di orario, riorganizzazioni dei tempi di lavoro che possono creare disagi alla vita del lavoratori. Anche sul costo delle materie prime, le aziende si stanno riorganizzando, spesso cambiando fornitori".

E se il ricorso agli ammortizzatori sociali è contenuto, il fronte più 'caldo' appare quello della contrattazione aziendale e dei salari. "Non è accettabile - sottolinea Bulgarelli - che si dica solo che le imprese e le famiglie hanno problemi ad arrivare alla fine del mese. I lavoratori aspettano risposte e il sindacato dei metalmeccanici in questa stagione contrattuale chiederà nei rinnovi dei contratti aziendali aumenti importanti: va tutelato il potere d'acquisto e, fabbrica per fabbrica, chiederemo aumenti significativi alle aziende. Le aziende di Bologna - chiosa - in questi anni sono andate bene, sono andate bene e hanno fatto profitti anche negli anni del Covid. (ANSA).