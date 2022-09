Energia: Confindustria, a rischio i crediti di imposta

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "In un momento così critico per le imprese, che fronteggiano i rincari del costo dell'energia, anche gli strumenti già varati dal Governo rischiano di non alleviare le evidenti difficoltà: siamo al 16 settembre e le imprese ancora non conoscono il codice tributo per poter compensare i crediti di imposta energia e gas riconosciuti per il terzo trimestre 2022". Cosi il vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, Emanuele Orsini ha lanciato l'allarme sul "ritardo che - evidenzia via dell'Astronomia - rischia di bloccare l'utilizzo del beneficio".

Orsini avverte che si tratta di "un ritardo inaccettabile da parte dell'Agenzie delle Entrate che se non emanerà entro oggi la risoluzione relativa rischia di vanificare le misure del Governo per i crediti di imposta. Inoltre - aggiunge - vale la pena ricordare che la criticità è ancora più evidente se si considera che, salvo auspicabili modifiche normative, i crediti d'imposta non potranno essere utilizzati oltre il 31 dicembre di quest'anno." (ANSA).