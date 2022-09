Elezioni: Alleanza coop E-R a candidati, battersi per tetto gas

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - "Alle forze politiche impegnate in questa campagna elettorale chiediamo impegni concreti per affrontare innanzitutto il tema dell'autonomia energetica, che rappresenta una questione di sicurezza nazionale. Occorre battersi per il tetto europeo al prezzo del gas, servono incentivi e sburocratizzazione per lo sviluppo delle energie rinnovabili, si deve procedere al riavvio dell'estrazione, in via transitoria, di gas naturale, intervenendo sulle concessioni attualmente sospese. Inoltre, è fondamentale tutelare in questa fase il potere d'acquisto delle famiglie per non deprimere i consumi, anche con interventi sull'IVA dei generi alimentari".

Così il presidente dell'Alleanza Cooperative dell'Emilia-Romagna, Francesco Milza la cui associazione ha incontrato oggi i candidati regionali alle prossime elezioni Virginio Merola, Graziano Delrio, Vittorio Sgarbi, Marco Lombardo, Andrea Cangini, Daniele Manca, Gianluca Vinci, Valentino Valentini, Michele Facci, Elly Schlein.

Tra i temi trattati, anche quello del Pnrr sul quale Milza ha chiesto un "maggiore coordinamento nella gestione rispetto agli altri fondi comunitari, coinvolgimento delle rappresentanze economiche, supporto agli Enti locali non sempre dotati di strutture e strumenti adeguati per dare attuazione, attenzione alla sanità territoriale e sostegno ai servizi alla persona svincolato da logiche concorrenziali sul costo". Inoltre, è stato evidenziato ancora dal presidente dell'Alleanza Cooperative dell'Emilia-Romagna, va "portato avanti il progetto di autonomia differenziata promosso dalla nostra Regione per costruire un sistema più vicino alle esigenze di cittadini e imprese e più efficace nell'erogazione dei servizi".

Quanto ad un altro tema di spicco come la situazione internazionale, ha aggiunto Giovanni Monti, co-presidente dell'Alleanza Cooperative dell'Emilia-Romagna, "nessuno può pensare di affrontare le sfide poste dai nuovi equilibri geopolitici al di fuori di una concertazione europea: pertanto occorre impegnarsi per rafforzare la democrazia nelle Istituzioni comunitarie rivedendo i meccanismi decisionali".

Quindi, ha puntualizzato, l'Unione Europea deve "trovare le motivazioni profonde della propria esistenza" e davanti all'aggressione della Russia all'Ucraina è chiamata a mettere in primo piano due obiettivi: "da un lato l'autonomia energetica rispetto alle forniture russe e, dall'altro, il rafforzamento di una politica di difesa comune". (ANSA).