Dl Aiuti ter: Confindustria Veneto, importante ma è goccia

(ANSA) - VICENZA, 16 SET - "Avere innalzato a 30 miliardi il Decreto Aiuti è importante ma si tratta di una piccola gocciolina". lo ha detto oggi a Vicenza il presidente degli industriali del Veneto Enrico Carraro.

"I 30 miliardi complessivi - ha aggiunto, a margine dell'assemblea degli Industriali vicentini - non sono sufficienti per il Paese, un po' di più per le famiglie, ma poi c'è il problema dei lavoratori e delle piccole imprese. Sono piccole cose che vanno ad alleggerire il problema ma non a risolverlo. Il timore per questo momento - ha concluso Carraro - è molto forte, ci attendono settimane e mesi veramente difficili. I prezzi del gas sono ancora in altalena ma mediamente stanno ancora salendo, ma rimaniamo nell'incertezza".

