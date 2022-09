Dl Aiuti ter: Confartigianato, bene ma ora serve piano energia

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Bene la rapidità delle misure contro il caro-bollette ma ora serve un piano energia", commenta Confartigianato del Dl Aiuti ter.

"Apprezziamo il tempestivo intervento del Governo con ulteriori misure per attenuare il gravissimo impatto dei rincari dell'energia sulle imprese, nel segno della continuità e del rafforzamento dei precedenti provvedimenti. Le misure del Dl Aiuti ter dovranno essere tuttavia accompagnate e completate con un piano strutturale per la sicurezza energetica", dice il presidente Marco Granelli che, in particolare - spiega una nota -, valuta positivamente il rafforzamento del credito d'imposta per le imprese non energivore ai mesi di ottobre e novembre.

"Confidiamo - aggiunge - che in sede parlamentare questa misura possa essere ampliata a tutto il quarto trimestre dell'anno".

Altrettanto positiva, per quanto riguarda il settore dell'autotrasporto, viene giudicata la previsione di un fondo da 100 milioni per mitigare i perduranti effetti dovuti agli esorbitanti aumenti del costo gasolio che gravano sulla competitività delle imprese, costrette a comprimere i margini di profitto anche per evitare il continuo rialzo dei prezzi al consumo. Inoltre, sempre secondo secondo il presidente di Confartigianato, le misure del Dl Aiuti ter sulla riforma degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono utili per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e costruire le professionalità necessarie alle imprese per affrontare nuove le sfide dell'innovazione tecnologica. Apprezzabile, infine, l'incremento di 150 euro del bonus antinflazione per il sostegno dei lavoratori autonomi con reddito fino a 20.000 euro. (ANSA).