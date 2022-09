Dl Aiuti ter: 100 mln per autotrasporto, altri 100 per tpl (2)

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Tra le misure che riguardano i trasporti, il Mims ricorda anche la riduzione delle accise sui carburanti fino al 31 ottobre 2022, ulteriori 10 milioni di euro per la concessione del cosiddetto "bonus trasporti", la riduzione dei tempi per gli interventi di miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade e di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica finanziati dal Piano Nazionale Complementare, l'estensione del regime fiscale agevolato alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, "con significativi effetti positivi sulla redditività delle imprese".

Il dl contiene inoltre misure volte ad accelerare gli investimenti pubblici; maggiore flessibilità nell'utilizzazione delle risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ovvero dei contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia; possibilità di sottoscrivere accordi quadro con INVITALIA per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori; adeguamento della disciplina interna in materia di incentivi e agevolazioni per le imprese armatoriali del settore marittimo all'ordinamento comunitario.

"Il decreto legge approvato oggi - sottolinea il Ministro Enrico Giovannini - conferma l'impegno del Governo a sostenere i settori, come quello del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, duramente colpiti dalla crisi energetica.

D'altra parte, vengono ulteriormente accelerate le procedure per la realizzazione di interventi infrastrutturali, così da superare le difficoltà indotte dal caro dei materiali di costruzione, e viene introdotta una importantissima norma riferita al settore del trasporto marittimo, che evita un contenzioso con la Commissione europea sul regime fiscale degli armatori italiani e un significativo aggravio dei relativi conti economici". (ANSA).