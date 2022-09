Confindustria, imprese incontrano presidente Costa D'Avorio

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Oltre 250 tra imprese italiane e rappresentanti del Governo ivoriano hanno partecipato oggi, presso la sede di Confindustria, all'incontro con il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, in occasione della sua visita ufficiale in Italia. L'iniziativa, organizzata da Confindustria in collaborazione con Confindustria Assafrica & Mediterraneo e l'Ambasciata della Costa d'Avorio in Italia, "è stata incentrata - spiega una nota - sulle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Sviluppo 2021-2025 del paese con focus su Energie rinnovabili e Miniere, Infrastrutture e Edilizia, Agroalimentare che punta a trasformare, entro il 2030, l'economia ivoriana attraverso l'industrializzazione di tutti i settori".

All'evento era presente anche il Primo Ministro Patrick Jerôme Achi, accompagnato da 10 ministri rappresentanti dei settori economici strategici per l'economia ivoriana, a testimonianza della considerazione e della forte volontà di collaborazione con le aziende italiane.

"La Costa d'Avorio è per l'Italia un paese protagonista dell'area, verso il quale le nostre imprese manifestano un grande interesse. Ma siamo solo all'inizio, il nostro percorso deve contribuire alla realizzazione di una partnership industriale strategica e privilegiata", ha sottolineato il presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Massimo Dal Checco. (ANSA).