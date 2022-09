Confindustria: Dalla Vecchia,fa paura assenza programmazione

(ANSA) - VICENZA, SEP 16 - "Non ci preoccupa abbassare i termosifoni a 19 gradi, piuttosto ci fa paura la mancanza di programmazione di un Paese che ha rinunciato a uno dei suoi uomini migliori e che continua a dimostrare una certa distanza dal mondo delle imprese". Lo ha detto oggi la presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dalla Vecchia, nella relazione che ha aperto i lavori dell'assemblea annuale.

"Ci spaventa il fatto - ha poi aggiunto Dalla Vecchia - che al centro del dibattito politico non sia comparso, nemmeno una volta, il tema della perdita di competitività che sta subendo l'industria italiano a causa del Sistema Paese. Ci fa paura - ha concluso - il danno irreversibile che produce la chiusura di un'azienda. Non possiamo far finta di non sapere che ci troviamo di fronte al rischio di perdere il lavoro". (ANSA).