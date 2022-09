Confindustria: Conta nuovo presidente nel Canavese

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Paolo Conta è il nuovo presidente di Confindustria Canavese per il quadriennio 2022-2026. Succede a Patrizia Paglia che ha guidato l'associazione dal 2018. La designazione è avvenuta oggi nel corso dell'assemblea generale che si è svolta al castello di Agliè.

Laurea in ingegneria, master in Business Administration, Paolo Conta è amministratore delegato di Laser srl, azienda con sede a Strambino che si occupa di sistemi digitali per imprese e pubbliche amministrazioni. "La fiducia accordatami mi dà un forte stimolo per affrontare le sfide dei prossimi anni - commenta Conta - è mia intenzione lavorare nel segno della continuità ma proponendo nuove iniziative che possano aiutarci a fronteggiare la complessa situazione economica. Siamo chiamati ad un repentino cambiamento nel modo di pensare e di agire: dobbiamo difendere ciò che abbiamo e guardare al futuro. Ed è soprattutto in momenti come questo che l'operato di Confindustria diventa fondamentale per contribuire alla crescita e al progresso del territorio". (ANSA).