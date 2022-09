++ Draghi sente Casellati, speranza per delega fisco ++

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Ho parlato con la presidente Casellati, mi ha detto che proverà a convocare la capogruppo la prossima settimana per vedere se si può calendarizzare (la delega fiscale, ndr) in Senato. Quindi ancora un filo di speranza c'è". Così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

E ha aggiunto: "Se non si trovasse un accordo, si va in Aula se la capigruppo è d'accordo, e si vota la calendarizzazione della delega fiscale". (ANSA).