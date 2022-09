++ Dl Aiuti ter: 100 mln per autotrasporto, altri 100 per tpl ++

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Arrivano ulteriori 100 milioni di euro - che si aggiungono ai 40 milioni già stanziati con precedenti provvedimenti - a favore delle aziende del trasporto pubblico locale per i maggiori costi sostenuti, nel terzo quadrimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, per l'acquisto del carburante utilizzato nei mezzi per effettuare il servizio. Li prevede il decreto Aiuti ter approvato dal cdm che, come sottolinea il Mims, stanzia anche 100 milioni per le imprese di autotrasporto per mitigare gli effetti dell'aumento dei carburanti. (ANSA).