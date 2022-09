Unicredit: 5,6 miliardi a Pmi di Italia, Germania e Bulgaria

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Il gruppo UniCredit e il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hanno concluso in queste settimane tre diverse operazioni di cartolarizzazione sintetica di portafogli creditizi che consentiranno a UniCredit di fornire nuovi prestiti alle piccole e medie imprese di Italia, Germania e Bulgaria per un importo complessivo di oltre 5 miliardi.

Lo rende noto un comunicato congiunto, nel quale si spiega che grazie alla collaborazione con la BEI e il FEI nell'ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG), parte integrante del pacchetto di misure di risposta al Covid approvato dalla UE nel 2020 e dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia, il gruppo UniCredit ha infatti finalizzato tre nuove cartolarizzazioni sintetiche di portafogli per un totale di circa 4,7 miliardi, in coerenza con gli obiettivi di capital efficiency individuati nel piano "UniCredit Unlocked".

Nel dettaglio, in Italia UniCredit Spa ha cartolarizzato un portafoglio da 1,7 miliardi di prestiti, usufruendo della garanzia del FEI sulla tranche junior. Il capitale liberato dal portafoglio cartolarizzato sarà utilizzato per erogare entro il 2023 1,8 miliardi di nuovi prestiti a tassi agevolati a sostegno di nuovi investimenti e del circolante delle PMI italiane.

In Germania UniCredit Bank AG ha cartolarizzato un portafoglio di prestiti alle imprese del valore di 2 miliardi, beneficiando della garanzia del FEI sulla tranche junior. La banca prevede di supportare le PMI tedesche con nuovi prestiti a tassi agevolati per 2,5 miliardi da erogare entro metà 2024. (ANSA).