Sicurezza lavoro:siglato a Fiumicino Protocollo Adr-Inail (2)

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Per Andrea Tardiola "i gruppi industriali che hanno successo sono quelli che lavorano meglio sulla qualità e la sicurezza del lavoro: in questo senso Fiumicino, per Inail, è un esempio di ricerca sui luoghi di lavoro ed il protocollo con Adr ha pertanto più dimensioni. La partnership con i grandi gruppi industriali spinge in avanti infatti la linea di frontiera sulla cultura e la sicurezza del lavoro, studiando anche innovazioni tecnologiche". Gli importanti investimenti che la società di gestione aeroportuale sta portando avanti nel campo delle infrastrutture e dell'ammodernamento dei servizi e dei processi produttivi verso le nuove frontiere energetiche, tecnologiche e di sostenibilità sociale, richiede di moltiplicare le iniziative di prevenzione degli infortuni. Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo prevedono inoltre iniziative di comunicazione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la progettazione di programmi di formazione del personale e la sperimentazione di soluzioni innovative ad alto valore tecnologico per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Per queste ultime potranno avere un ruolo centrale i progetti di ricerca promossi dall'Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva, della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, come gli esoscheletri collaborativi. Sono previste, inoltre, la progettazione e implementazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo. I compiti di indirizzo, programmazione e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, che saranno regolate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, sono affidati a un Comitato di coordinamento composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre dal Gruppo Adr. (ANSA).