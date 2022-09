Sicurezza lavoro: siglato a Fiumicino Protocollo Adr-Inail

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Siglato questa mattina, all'aeroporto di Fiumicino, un protocollo Inail-Adr per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è la prevenzione di infortuni e malattie professionali, anche attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative ad alto valore tecnologico. Adr si attiverà per la massima diffusione dei progetti e dei principi che nasceranno dall'intesa in un'ottica di miglioramento continuo del sistema aeroportuale. Il protocollo è stato siglato dal Direttore generale dell'Inail, Andrea Tardiola, dall' l'amministratore delegato del Gruppo Aeroporti di Roma, Marco Troncone, e dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali del trasporto, rappresentate da Fabrizio Cuscito (Filt Cgil), Monica Mascia (Fit Cisl), Paolo Collini e Franco Lauri (Uil Trasporti), e Francesco Alfonsi (Ugl Trasporti), presente il presidente di Adr, Claudio De Vincenti. Alla base ci sono anche l'innovazione e la tecnologia al servizio della sicurezza sul lavoro: si tratta di una collaborazione strutturata e permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il protocollo avrà durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel 2026, e ha come obiettivo l'esecuzione di attività congiunte per la diffusione della cultura della prevenzione e il miglioramento della gestione di salute e sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei soggetti istituzionali competenti. "La salute, la sicurezza, la prevenzione sono temi centrali per Adr - ha detto Troncone - nel più ampio piano di sostenibilità, welfare ed attenzione alle persone. La cooperazione e fare sistema è la strada da seguire.

Gli obiettivi sono ridurre, tendendo allo zero, il tasso d'infortuni in aeroporto, facendo leva anche su nuove soluzioni innovative e tecnologiche, e trasmettere la cultura della sicurezza anche a chi lavoro con noi". (ANSA).