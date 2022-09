Pmi: rapporto Confindustria, in Valle d'Aosta ripresa lenta

(ANSA) - AOSTA, 15 SET - Il trend di ripresa dei fatturati delle piccole-medie imprese in Valle d'Aosta ha un andamento inferiore rispetto alla media nazionale, con una flessione nel 2021 del 3,7% rispetto al 2019. Anche in termini di redditività lorda si riscontrano criticità mentre gli indicatori di stabilità patrimoniale e di rischio si confermano molto solidi. E' quanto emerso dal Rapporto regionale Pmi 2022, realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e Gruppo 24 Ore.

"Le Pmi rappresentano l'ossatura del nostro sistema produttivo, un pilastro fondamentale per la tenuta economica e sociale del Paese - ha dichiarato Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta - dobbiamo sostenerle e rafforzarle, specialmente nel contesto attuale. Le nostre Pmi si trovano a fronteggiare da un lato le conseguenze della pandemia, e dall'altro un nuovo e inaspettato shock, quello del conflitto in Ucraina che ha comportato un ulteriore aggravamento dei costi quasi insostenibile per le aziende. Occorre, con strumenti mirati, potenziare la struttura finanziaria delle nostre Pmi e soprattutto rilanciare gli investimenti per incentivare un percorso di crescita duratura." (ANSA).