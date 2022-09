Made in Italy:Carfagna-Gelmini, sì a proposta Aepi su ministero

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Trovo sia un'idea intelligente perché quello del made in Italy è un punto fondamentale e trasversale per diversi fattori, non solo moda e design: il made in italy è un brand straordinario, è la nostra identità". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, intervenendo alla terza festa nazionale della Confederazione Aepi, commentando la proposta della Confederazione di istituire un ministero ad hoc per il made in Italy..

Anche per il ministro per il Sud Mara Carfagna "può essere una proposta intelligente quella di un ministero dedicato".

Quando però in passato "abbiamo accorpato o spacchettato alcuni ministeri poi queste decisioni non sono state felici. In linea di principio non sono però contraria all'idea di un ministero del Made in Italy".

Il presidente di Aepi Mino Dinoi - informa una nota - sottolinea come la Confederazione colga "con favore l'interesse ad un ministero del made in Italy da parte di alcuni ministri intervenuti. Mi chiedo: ma se tutti lo vogliono e concordano perché non l'hanno ancora fatto?" (ANSA).