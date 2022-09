Inps: attivata a Sassari Rete del lavoro agricolo di qualità

(ANSA) - SASSARI, 15 SET - Anche in provincia di Sassari è attiva da oggi la "Rete del lavoro agricolo di qualità" istituita dall'Inps. Organizzata in sezioni territoriali provinciali, opera con lo scopo di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente, che si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

I compiti delle sezioni territoriali della Rete sono: promuovere iniziative positive in materia di politiche attive del lavoro; rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni illeciti nel settore agricolo; definire proposte agli Enti di competenza per l'introduzione di meccanismi premianti in favore delle aziende aderenti alla rete che intendano accedere a contributi e agevolazioni; monitorare il mercato del lavoro ed evidenziare le buone prassi operative che favoriscono l'incontro tra domanda e offerta nel settore, nonché di proporre ogni altra utile iniziativa a sostegno della qualità dei processi e della dignità del lavoro. In questo modo l'Inps promuovere la legalità a tutela dei lavoratori del settore, degli imprenditori e dei consumatori, e la crescita e il benessere del territorio.

(ANSA).