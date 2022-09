Industria: Castaldo (M5s), Made in Italy esempio resilienza

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Il Made in Italy, nel Mondo, è sinonimo di qualità, di affidabilità ma anche e soprattutto di resilienza e coraggio. Nel momento storico che stiamo vivendo, a causa degli effetti nefasti della guerra in Ucraina, è improcrastinabile mettere in campo misure che tutelino il tessuto produttivo italiano". Lo ha detto l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Fabio Massimo Castaldo, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Aepi, per la terza festa nazionale della Confederazione, dal titolo 'il Made in Italy protagonista nel Mondo'. Castaldo ha elencato gli interventi, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, che possono sostenere le imprese italiane, come "fissare un tetto sul prezzo del gas, introdurre un Energy Recovery Fund e disancorare il prezzo del gas da quello dell'elettricità. Queste misure devono prescindere da una visione più di insieme, proiettata verso il futuro e che passa attraverso la pianificazione strategica che punti sull'affrancamento graduale dell'UE dalla dipendenza dai combustibili fossili in generale e dalla Russia in particolare.

Inoltre, ritengo necessario che i nostri prodotti nazionali vengano messi al sicuro da frodi attraverso, per esempio, il riconoscimento di una lista precisa di DOP/IGP che i nostri partner si impegnino a tutelare nel Mondo". "Tutte queste misure saranno vitali per assicurare la qualità dei prodotti Made in Italy e la sopravvivenza delle piccole e medie aziende italiane e dei professionisti che costantemente cercano di migliorare i propri prodotti con pazienza e dedizione", ha concluso. (ANSA).