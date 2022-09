Imprese: pmi lucane hanno retto a pandemia ma ora a rischio

(ANSA) - POTENZA, 15 SET - Il sistema delle piccole e medie imprese lucane - 862 nel 2020, con 24.874 addetti (57,2 per cento nelle piccole e 42,8 per cento nelle medie) - "ha complessivamente retto all'urto drammatico della pandemia" ma ora, a causa della guerra e delle sue "ricadute su diversi settori", vede a rischio la ripresa "nel prossimo biennio". E' quanto emerge dal "Rapporto regionale Pmi 2022", realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e Gruppo 24 Ore, che è stato presentato oggi..

"Per quanto riguarda il caso specifico della Basilicata - è scritto in una nota diffusa dalla Confindustria lucana - dal rapporto emerge che la contrazione del numero di Pmi in piena emergenza pandemica, tra il 2020 e il 2019, è stata pari allo 0,6 per cento, inferiore alla variazione misurata a livello nazionale (-3,9 per cento) e al Mezzogiorno (-4,1 per cento).

Nonostante questo, anche in Basili-cata è aumentato il numero di Pmi esposte al pericolo default, con un tasso di imprese sicure che si è ridotto dal 19,5 all'undici per cento, e un incremento delle realtà rischiose dall'11,3 per cento al 17,7 per cento. Il 2021 si è chiuso all'insegna di un recupero solo parziale, per effetto di una sostanziale ripresa che però è stata bruscamente interrotta dalla crisi energetica e dalle tensioni geopolitiche, economiche e commerciali associate al conflitto in Ucraina".

Secondo il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, "le numerose criticità che stanno frenando la crescita, a partire dall'emergenza energetica, e gli scenari di forte incertezza per il prossimo futuro rappresentano una minaccia altrettanto grave quanto la pandemia per la tenuta delle nostre Pmi. Le criticità strutturali e congiunturali rendono necessari interventi straordinari e urgenti per rafforzarne la patrimonializzazione e la struttura finanziaria, rilanciarne gli investi-menti e sostenerne la competitività". (ANSA).