Grana Iva per OnlyFans, ricorso a Corte Ue su cartelle fisco Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 15 SET - Grana Iva per OnlyFans, il social media a pagamento 'esploso' durante la pandemia e noto per ospitare contenuti per adulti. La casa madre, Fenix, versa oggi l'imposta solo sulla quota del 20% che gira ai creatori dei contenuti pubblicati. L'amministrazione tributaria del Regno Unito pensa però che vada versata su tutte le somme raccolte dai 'fans', gli utenti che pagano per i contenuti offerti dal sito.

Nell'aprile del 2020 l'agenzia delle entrate britannica le ha notificato i conseguenti avvisi di accertamento. E Fenix li ha impugnati, contestandone la validità del fondamento giuridico.

Il giudice della sezione tributaria britannica ha quindi chiesto alla Corte di giustizia Ue di pronunciarsi sulla 'Direttiva Iva', che prevede che un intermediario online che mette in contatto fornitori di servizi con i loro clienti sia, in linea di principio debitore dell'Iva. Sulla causa si è ora pronunciato l'avvocato generale della Corte in Lussemburgo, Athanasios Rantos, proponendo che nella sentenza si confermi la validità della disposizione. Si dovrà attendere ora la sentenza, mentre la decisione sulle 'cartelle' presentate a OnlyFans tornerà al giudice della sezione tributaria competente nel Regno Unito.

Nato nel 2016, riservato ai maggiorenni, e decisamente decollato negli ultimi due anni, OnlyFans è finito al centro di inchieste giornalistiche per la presenza anche di minori tra i creatori di video espliciti. Da ottobre scorso la piattaforma ha espressamente vietato contenuti pornografici. A inizio mese è emerso che in 18 mesi OnlyFans ha fruttato circa 500 milioni di euro al fondatore Leonid Radvinsky: ha realizzato 1 milione al giorno solo nel 2021. Nel 2021 i 2 milioni di creatori di contenuti di OnlyFan hanno raccolto 4 miliardi di euro. (ANSA).