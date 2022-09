Generali: sostegno alle Pmi europee per la sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Generali ed European Entrepreneurs Cea-Pme hanno sottoscritto un accordo di partenariato per accompagnare le Pmi europee nel persorso di transazione verso la sostenibilità. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'intesa viene realizzata tramite le rispettive piattaforme 'Sme EnterPrize' e 'GreenerSme'. Scopo dell'iniziativa è "mettere a fattor comune" le rispettive competenze per "promuovere e accompagnare lo sviluppo di piccole e medie imprese sostenibili e innovative all'interno del mercato unico dell'Ue e realizzare gli obiettivi del Green Deal".

Generali ed European Entrepreneurs Cea-Pme intendono inoltre "rafforzare la capacità di innovazione delle Pmi, che rappresentano il fondamento dell'economia europea e il suo motore principale per una crescita sostenibile e a lungo termine". (ANSA).