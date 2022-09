Energia: Confesercenti-Ipsos, 73% italiani fatica con bollette

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Le famiglie sono costrette a ridurre la spesa e la gamma dei beni e servizi acquistati per far fronte all'aumento dei prezzi di energia e alimentari: secondo le rilevazioni Ipsos per Confesercenti, il 73% degli italiani ha difficoltà o non riesce affatto a far fronte all'aumento delle bollette energetiche (il 5% non riesce a pagarle). E addirittura il 92% prevede di tagliare la propria spesa, a partire da quelle per ristoranti (51%), bar (49%), vacanze (43%) e abbigliamento (42%).

Intanto, sempre secondo l'indagine, l'86% ha preso misure per contenere i consumi di energia elettrica e gas: innanzitutto, tra loro il 71% ha ridotto l'utilizzo di elettrodomestici e di altri dispositivi energivori; il 37% ha cambiato le abitudini alimentari; il 22% ha comprato elettrodomestici e dispositivi più efficienti; il 20% ha cambiato il fornitore di luce e gas o comunque si è informato per farlo.

Tra chi non riesce a pagare le bollette, c'è chi chiederà una rateizzazione (32%), chi aspetterà il sollecito (32%), chi intaccherà i risparmi (29%) o chiederà un prestito (7%). (ANSA).