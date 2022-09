Energia: Confcommercio chiede tavolo urgente a Zaia

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, ha chiesto al presidente del Veneto, Luca Zaia, la convocazione urgente di un tavolo con tutte le organizzazioni imprenditoriali per affrontare le difficoltà del momento, a cominciare da quella dell'energia e del caro-bollette. Bertin lo ha fatto a margine di un incontro tenutosi a Verona. "Il governatore - afferma Bertin - ha subito accolto la richiesta condividendo le preoccupazioni dell'imprenditoria veneta. Nei prossimi giorni ci sarà la convocazione e in quella sede, voglio credere, potremmo trovare qualche soluzione ai problemi che stanno mettendo in seria difficoltà migliaia di imprese e imprenditori veneti". (ANSA).