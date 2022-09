Elezioni: Confap-Forma, sviluppare formazione nelle regioni

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Rendere stabile e implementare l'offerta di istruzione e formazione professionale in tutte le regioni, finanziandola in modo continuativo e con adeguati parametri, sviluppare su tutto il territorio nazionale l'offerta formativa di Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore)", nonché "investire sull'orientamento degli studenti, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, valorizzando la proposta dell'istruzione e formazione professionale": sono alcuni dei punti del documento che Confap e Forma, che rappresentano i principali Enti nazionali di formazione, hanno inviato alle forze politiche invitate al confronto che si terrà domani, venerdì 16 settembre, a Roma; saranno presenti la presidente di Forma, Paola Vacchina, il presidente di Confap Massimiliano Sabbadini e i presidenti di tutti gli enti di formazione professionale della loro rete, mentre in collegamento in rappresentanza di sei diverse forze politiche i candidati Elena Chiorino - Fratelli d'Italia, Claudio Durigon - Lega, Simona Malpezzi - Pd, Luigi Marattin - Azione e Italia viva, Mariassunta Matriscaino - M5s e Claudia Porchietto - Fi.

"Nell'anno formativo 2020-21 - recita una nota - i percorsi di istruzione e formazione professionale degli Enti accreditati ha interessato 151.641 allievi. L'incontro intende attivare un'urgente e strategica interlocuzione con le forze politiche, per garantire al Paese quella infrastruttura formativa e necessaria a sostenere i processi di sviluppo economico e di inclusione sociale", si legge, infine. (ANSA).