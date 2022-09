==De Luise (Confesercenti), 'un tetto alle tariffe dell'energia'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Bollette "raddoppiate se non triplicate", "almeno uno su 10 pensa che l'unica soluzione sia la chiusura". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, parlando della situazione che vivono molte delle imprese associate.

"Noi chiediamo che il governo intervenga per mettere un tetto alle tariffe - sottolinea - per pagare quelle bollette altissime e che le imprese possano rimborsare il prestito in 5 anni con un tasso zero. È possibile e non serve uno scostamento di bilancio".

Secondo De Luise, nemmeno il decreto Aiuti bis è sufficiente: "Tutte le misure finora messe in campo dal governo hanno dato un po' di giovamento ma purtroppo non sono sufficienti, perché l'emergenza è continua. Bisogna ricordare che le imprese sono appena uscite dalla crisi della pandemia e le nostre, le piccole, sono state particolarmente colpite".

E poi, parlando del tetto al prezzo del gas, aggiunge: "Va bene, ma in attesa che decida, bisogna agire al più presto, serve un intervento mirato, immediato e pragmatico, soprattutto per quelli che soffrono di più -evidenzia -. La nostra proposta è quella di utilizzare una parte delle risorse del decreto Aiuti ter, circa 6 miliardi, per coprire le bollette, e solo le bollette, delle aziende: un miliardo l'anno in prestito garantito a tasso zero per circa un milione di imprese che lo restituirebbero entro 5 anni. Questo darebbe tranquillità alle aziende e non le farebbe chiudere. Come Confesercenti, alle imprese che lo chiederanno intanto daremo un prestito rimborsabile in 5 anni. Ma è solo un piccolo passo". (ANSA).