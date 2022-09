Costruito in Umbria primo autobus a idrogeno made in Italy

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - È costruito e progettato in Umbria il primo autobus a idrogeno completamente made in Italy. A produrlo è la Rampini Spa, una realtà imprenditoriale innovativa situata da ottant'anni in provincia di Perugia e che rappresenta un esempio d'eccellenza italiana.

La presentazione del nuovo veicolo, battezzato non a caso 'Hydron', totalmente alimentato a cella combustibile a idrogeno, si è svolta oggi nel centro di produzione di Passignano sul Trasimeno. Hydron è un autobus a idrogeno lungo otto metri, il primo del suo genere realizzato in Italia, frutto del lavoro di studi e progettazione durato dieci anni del team Rampini.

E' un mezzo innovativo, l'unico in Europa capace di trasportare sino a 48 persone, in soli otto metri, con un'autonomia di 450 chilometri. "Alcuni anni fa - ha spiegato Fabio Magnoni, direttore generale di Rampini Spa - abbiamo fatto una scelta precisa e, per l'epoca, controcorrente: non costruire più autobus diesel. Una scelta compiuta in tempi non sospetti e che sollevò, nel settore industriale, non pochi dubbi. La gamma di prodotti che abbiamo presentato oggi è il nostro orgoglio, frutto di investimenti in ricerca e innovazione e la testimonianza che l'industria italiana è viva ed è in grado di esprimere l'eccellenza. L'essere sostenibili, infatti, non è solo un fattore competitivo, ma è un modo di poter esistere nel mercato e guardare con fiducia al futuro di una produzione industriale, che anche noi abbiamo contribuito ad essere apprezzata in tutta Europa".

Nella stessa occasione l'azienda ha svelato anche due nuovi modelli di bus a zero emissioni: Sixtron, un autobus urbano da sei metri che può trasportare fino a 31 passeggeri con un'autonomia pari a circa 250 chilometri e concepito per rispondere alle esigenze di trasporto nei piccoli centri storici ed Eltron, l'evoluzione del modello E80, il primo autobus elettrico costruito da Rampini con larghezza limitata, tre porte, una autonomia di oltre 300 chilometri. Tre modelli di autobus a impatto zero che hanno richiesto mesi di progettazione e messa a punto da parte del gruppo Rampini e che per l'azienda hanno significato un investimento in ricerca e sviluppo del 10% del fatturato.

Rampini è leader nel settore dei bus di piccole dimensioni a impatto zero ed è apprezzata anche all'estero: in Spagna, Francia, Germania, Austria e Grecia. La presentazione al pubblico del nuovo autobus a idrogeno e della gamma di autobus elettrici è prevista all'interno di Next Mobility Exhibition (12-14 ottobre 2022) il Salone della mobilità pubblica organizzato da Fiera Milano all'interno degli spazi di Fiera Milano Rho. "Le aspettative sono ottime - ha proseguito Magnoni - sicuramente i fondi del Pnrr, quelli nazionali e quelli regionali ci danno ampio margine di vedute per il futuro e sono un incentivo non solo per chi costruisce come noi ma anche per chi deve comprare i veicoli e iniziare la vera transizione ecologica. Nei crediamo che nei prossimi cinque-dieci anni il bus elettrico andrà quasi di pari passo con il bus a idrogeno.

Le infrastrutture sull'idrogeno stanno andando molto più velocemente di quello che era lo sviluppo della parte elettrica e ci aspettiamo che nel giro di pochi anni ci sia solo l'imbarazzo della scelta se andare con l'idrogeno o l'elettrico".

"Oggi finalmente vediamo un autobus a idrogeno da una azienda italiana", ha detto Cristina Maggi, direttrice di H2IT, Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile che rappresenta aziende e enti che lavorano nel mondo dell'idrogeno su tutta la filiera, dalla produzione fino al suo utilizzo. "Un fatto - ha sottolineato - che segna un punto molto importante e fa vedere all'esterno che abbiamo molte competenze in questo ambito e che possiamo essere protagonisti in questa rivoluzione a livello di mobilità sostenibile".

"Una innovazione fondamentale - ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e opere pubbliche Enrico Melasecche presente oggi all'incontro - che giunge nel momento clou nel quale a livello europeo si punta sull'idrogeno.

L'azienda Rampini ha avuto il merito di aver creduto prima di altri nell'elettrico e oggi nell'idrogeno. A livello nazionale e a livello umbro si sta andando verso il rinnovo del parco rotabile. La Regione dell'Umbria andrà al rinnovo di centinaia e centinaia di autobus e alcuni comuni, come Terni, stanno puntando sugli autobus a idrogeno. Quindi le scelte si pongono oggi. Da questa azienda parte un segnale importante". (ANSA).