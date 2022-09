Confindustria-Cerved: Traettino, in Campania +13,9% pmi sul 2007

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - "Il Rapporto Regionale PMI 2022, realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e Gruppo 24 Ore, evidenzia le gravi difficoltà che le piccole e medie imprese stanno affrontando a causa della pandemia, dell'aumento vertiginoso del costo dell'energia e delle materie prime e della guerra in Ucraina. In Campania, tuttavia, registriamo qualche timido segnale incoraggiante, con un aumento del 13,9% di pmi sul territorio rispetto al 2007. Il momento, però, resta molto critico e, in assenza di provvedimenti forti e organici a sostegno dell'industria, molte aziende rischiano di chiudere". A dichiararlo è il Presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino.

"Non so fino a quando - ha aggiunto il leader degli imprenditori campani - molte realtà riusciranno a reggere. Gli imprenditori campani si sono dimostrati straordinari, a volte quasi eroici, ma gli enormi e continui aumenti dei costi potrebbero risultare fatali per tante aziende. Le pmi, poi, costituiscono la quasi totalità del sistema industriale campano e nazionale. Sostenerle in un momento del genere significa sostenere l'intera nazione, assicurando la tenuta economica e sociale del Paese". (ANSA).