Confindustria-Cerved, stop azione Governo peggiora scenario

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Per l'economia "lo scenario - di per sé critico e molto incerto - si è ulteriormente complicato con la crisi di Governo, lo scioglimento del Parlamento e l'indizione anticipata di nuove elezioni politiche, che per larga parte del secondo semestre del 2022 limiterà l'azione di Governo" avverte il Rapporto Regionale PMI 2022, realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e Gruppo 24 Ore.

"La dinamica del Pil italiano, pur a fronte di previsioni ancora positive per il 2022 e meno positive per il 2023, è - viene più in generale evidenziato - la sintesi dell'incertezza determinata dalle spinte opposte di fattori verso ribassi e verso rialzi: tra i primi, i rincari di energia e alimentari (accentuati dalla guerra), l'impatto su costi e margini delle imprese e su inflazione e potere d'acquisto delle famiglie, il rialzo dei tassi di interesse e dello spread sovrano, la debolezza del commercio internazionale; tra i secondi, la spinta del turismo, la crescita delle costruzioni, la resilienza dell'industria (grazie alla sua diversificazione e al traino dei primi due settori), l'impiego del risparmio accumulato che sostiene i consumi; nel mezzo, la debolezza dell'euro sul dollaro che sostiene l'export, ma aumenta i prezzi delle importazioni".

