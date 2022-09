Confindustria-Cerved, con Ucraina-energia rischi ripresa Pmi

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Il processo di recupero delle Pmi italiane potrebbe" con l'impatto sull'economia della guerra in Ucraina e dello shock prezzi dell'energia "subire un rallentamento nel prossimo biennio" avverte il Rapporto Regionale PMI 2022, realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e Gruppo 24 Ore, Nello scenario 'base', più ottimista, viene stimato che "i livelli pre-Covid saranno recuperati in tutte le aree già a partire dal 2022, nonostante una decelerazione su base annua del tasso di crescita dei ricavi (+2,4% nel 2022 e +2,0% nel 2023).

Al termine del periodo di previsione, l'area che crescerà maggiormente rispetto ai livelli pre-Covid è il Mezzogiorno (+3,8%), mentre il Nord-Ovest farà registrare il rimbalzo più contenuto (+2,4%)". Nello scenario 'worst' la dinamica di ripresa dei ricavi delle Pmi "potrebbe subire invece un netto arresto, per effetto di una scarsa crescita nel 2022 (+0,6%) e di una contrazione nel 2023 (-0,5%), che allontanerebbero il recupero dei valori persi durante la pandemia (-1,5% rispetto al 2019)". Il rapporto analizza gli andamenti e le prospettive delle 160 mila società italiane che - impiegando tra 10 e 249 addetti e con un giro d'affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro - rientrano nella definizione europea di piccola e media impresa, e generano un valore aggiunto complessivo pari a 204 miliardi di euro.

Negli ultimi anni, calcola il rapporto, "la diffusione della pandemia ha interrotto la lenta ripresa delle Pmi italiane che nel 2020 hanno visto calare i loro fatturati dell'8,6%". Poi, per il 2021, "le stime sui conti economici delle piccole e medie imprese fanno emergere i primi segnali di ripresa, certificati anche dalla tenuta complessiva degli indicatori di stabilità finanziaria. Sulla base delle stime, il fatturato delle Pmi italiane è previsto in crescita dell'8,1% su base annua.

L'incremento dei ricavi, seppur significativo, non basta però a colmare il gap accumulato rispetto al periodo pre-Covid (-1,2% rispetto ai livelli del 2019).

Ancora nel 2021 "i tassi di natalità hanno mostrato un forte impulso, con oltre 96 mila nuove imprese e una crescita su base annua del 19,8%. Gli incrementi più significativi si osservano nel Nord-Ovest (+22,6%), mentre nel Mezzogiorno il trend risulta più contenuto (+15,0%), che tuttavia non ha consentito di compensare le mancate nascite accumulate nel corso dell'anno precedente, con un saldo negativo di circa 11 mila società rispetto al trend registrato prima del Covid". (ANSA).