Confindustria-Cerved, con Ucraina-energia rischi ripresa Pmi (2)

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il secondo scenario, il meno favorevole, "il Centro ritornerebbe ad essere l'area della Penisola più colpita (-1,9%), soprattutto per effetto della marcata contrazione osservata in Toscana (-3,0%), ma forti ripercussioni si registrerebbero anche nel Nord-Ovest (-1,8%), rallentato dalle performance negative del Piemonte (-2,2%). Nel Nord-Est (-1,3%), e soprattutto nel Mezzogiorno (-0,8%), gli impatti della nuova congiuntura risulterebbero più attenuati, nulli o quasi in Friuli Venezia-Giulia (0,0%), Molise (0,0%) e Campania (-0,1%) che mostrano la migliore tenuta.

Con guerra in Ucraina, infrazione e shock dei pressi dell'energia, "emergono "chiari segnali di rischio soprattutto per la parte più fragile ed esposta delle nostre Pmi, come nel Sud e nei servizi". E "per le aziende energivore i dati sono particolarmente preoccupanti", rileva Aurelio Regina, presidente di Cerved Group e presidente del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria. Bisogna, dire, "agire parallelamente sui limiti strutturali delle imprese e sulle carenze congiunturali".

"Non è tanto il 2022 ma è il tema del 2023 che ci preoccupa. la situazione è molto complessa", avverte il presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni: "Mi fa molto pensare anche il rischio legato alle transizioni" che emerge dal rapporto, dice. Transizioni "che richiedono grandi investimenti ed in un momento congiunturale come questo è difficile trovare le risorse e avere il coraggio di investire".

"Dal rapporto emerge chiaramente come l'attuale scenario internazionale e gli effetti sui rincari dei prezzi delle materie prime rischiano - indica Remo Taricani, Deputy Head UniCredit Italia - di interrompere il percorso di ripartenza post pandemico che il sistema produttivo del Paese aveva intrapreso. Le banche giocano un ruolo rilevante per il sostegno all'economia".

In entrambi gli scenari, emerge ancora dal rapporto, "dopo il calo della rischiosità osservato nel 2021, la quota di Pmi a rischio torna a risalire. Il Centro Italia si conferma l'area più esposta, con una percentuale di PMI a rischio del 16,9% nello scenario base e del 17,5% in quello worst, un valore più alto di 2,5 p.p. rispetto al 2020 e di 7,1 p.p. rispetto al pre-Covid. Nel Mezzogiorno la quota di Pmi rischiose cresce dal 14,6% al 15,8% (16,5% nello scenario worst), con un livello di esposizione inferiore rispetto al 2020 (18,7%), ma nettamente più elevato rispetto al 2019 (+3,6 p.p.). Anche il Nord-Ovest fa registrare una crescita dell'area di rischio, dal 9,8% al 10,9%, nello scenario base, fino a toccare l'11,3% nello scenario pessimistico, riportandosi su livelli analoghi al 2020 e superiori al pre-Covid (+4,9 p.p.). Il Nord-Est è l'area che mostra maggiore solidità, con la percentuale di rischio che cresce in misura più contenuta, dall'8,1% all'8,8% (9,6% nello scenario worst)". (ANSA).