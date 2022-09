Confindustria-Cerved, 16mila Pmi a 'rischio transizione'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "A livello complessivo, le Pmi che operano in settori a rischio di transizione alto o molto alto sono poco più di 16 mila (il 10,6% del totale), impiegano 478 mila addetti (l'11,0%) e presentano un'esposizione verso il sistema creditizio di oltre 44 miliardi (il 17,1%)". Il Rapporto Regionale PMI 2022, realizzato da Confindustria e Cerved, in collaborazione con Unicredit e Gruppo 24 Ore, evidenzia così l'impatto di "rischi climatici, ambientali e di transizione" avvertendo che è "in bilico la tenuta del sistema".

"I dati sull'incidenza territoriale delle attività a rischio di transizione riflettono la diversa specializzazione produttiva delle economie locali. Il Sud Italia è l'area geografica più esposta al rischio di transizione, con circa 127 mila addetti coinvolti (14,7%), seguita dal Centro (10,9%) e NordEst (10,1%), mentre il Nord-Ovest è l'area che evidenzia le incidenze più basse (9,6%)".

"Un'analisi di dettaglio sui bilanci delle circa 16 mila Pmi a rischio transizione - si legge ancora nel rapporto - evidenzia che quasi i due terzi di queste (10.588) non possiedono una struttura finanziaria adeguata ad affrontare eventuali investimenti di riconversione in condizioni di equilibrio finanziario. Le Pmi che avrebbero invece spazi per maggiori investimenti sono 5.679, con un potenziale di investimento quantificabile in 7,8 miliardi di euro. Queste risorse finanziarie aggiuntive corrispondono al 4,8% dell'attivo complessivo delle 16 mila Pmi a rischio di transizione elevato".

I diversi rischi possono "sovrapporsi aggravando ulteriormente l'esposizione delle imprese e dei territori": così, "incrociando le dimensioni analizzate, le Pmi che presentano almeno un rischio" tra climatici, ambientali e di transizione, "sono 45.781 (il 29,8% del totale), con un volume di debiti finanziari pari a 87,7 miliardi di euro (il 33,7%)". (ANSA).