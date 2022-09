Confindustria Alessandria, avviata 'Fondazione VIVA'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 SET - Prende avvio la 'Fondazione VIVA. Vicini alle imprese, Vicini all'ambiente', promossa da Confindustria Alessandria "per la diffusione della cultura e della sostenibilità d'impresa in rete con il territorio".

Presidente Carlo Volpi, imprenditore vitivinicolo di Tortona, con già un ruolo nella Fondazione bancaria. "VIVA - spiega - si avvale di una guida formata da figure di rilievo, con ottimi componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di indirizzo. Obiettivo: aggregare esperienze e costruire reali prospettive, per guardare al futuro con fiducia. Il nostro impegno è, da ora, rivolto al dialogo con enti, istituzioni, università, scuola e formazione, mondo delle imprese e professioni, società civile, diffondendo la cultura della sostenibilità economica e sociale attraverso buone pratiche concrete". La sede della Fondazione sarà nella 'Casa del Mutilato', in fase di recupero. (ANSA).