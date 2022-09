Confcommercio, stima picco inflazione a settembre, al 9,2%

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il 2022 si potrebbe chiudere con un'inflazione media al 7,5%. Mentre nel mese di settembre i prezzi al consumo salirebbero ancora, toccando un rialzo del 9,2% su base annua (dall'8,4% di agosto), "il picco massimo". Lo indica la congiuntura mensile presentata dal direttore dell'Ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella. A pesare è sempre il caro-energia. Metà dell'inflazione, sottolinea, è causata dall'energia in modo diretto (tra il 60% e 80% in modo anche indiretto comprendendo le materie prime alimentari e non).

Una situazione che impatta negativamente sulle imprese: "Nei prossimi 10 mesi sono a rischio chiusura 120mila imprese" del terziario, è l'allarme che rilancia, sottolineando che si tratta di "una stima prudenziale". (ANSA).