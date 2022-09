Bancarotta: assolto ex presidente Etruria in crac coop edile

(ANSA) - AREZZO, 15 SET - Assolto dal tribunale di Arezzo 'perché il fatto non sussiste' Lorenzo Rosi, già ultimo presidente della Banca dell'Etruria e del Lazio (Bpel), in un processo per il crac della storica cooperativa edile Castelnuovese, che si sviluppò nell'Aretino durante il '900, di cui egli è stato presidente dal 2008 al 2014. Rosi era imputato di bancarotta fraudolenta insieme all'ex sindaco di Terranuova Bracciolini Alessio Ferrabuoi e ai collaboratori e imprenditori Fabio Fabrizi, Ubaldo Francesco De Vincentiis, Marco Frosini e Francesco Del Branca: sono stati tutti assolti. Solo per Alessio Ferrabuoi è scattata una condanna a 4 mesi, sempre per bancarotta ma riferita ad un altro capo di imputazione.

L'accusa di bancarotta fraudolenta era legata al fallimento della coop Castelnuovese, risalente al 2017, e di altre società collegate ad essa. Secondo la procura di Arezzo, nel crac da 16,5 mln di euro, ci sarebbero stati finanziamenti e crediti trasferiti ad altre società del gruppo edilizio già "in evidente dissesto economico- finanziario", operazioni che avrebbero provocato di riflesso, a monte, ingenti danni alla capogruppo.

La tesi sostenuta in aula dal pm Julia Maggiore, che per Rosi aveva chiesto una condanna a 2 anni e mezzo, non è stata sposata dal gup di Arezzo Claudio Lara che ha deciso per l'assoluzione.

Lorenzo Rosi nel 2021 venne assolto nel processo per il crac di Banca Etruria insieme ad altri 21 imputati. (ANSA).