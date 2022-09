Balneari: Confcommercio,prorogare apertura a intera Versilia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 15 SET - "Bene ha fatto il sindaco di Forte dei Marmi (Lucca) a prorogare l'apertura degli stabilimenti balneari. Sarebbe opportuno che anche le altre amministrazioni provvedessero in tal senso", facendoli tenere aperti più a lungo. Lo affermano le Confcommercio provinciali di Lucca e Massa Carrara con una nota lanciando un invito a tutti i sindaci della Versilia e del litorale apuano per "prolungare la stagione dei bagni, per assecondare una destagionalizzazione che porterebbe solo benefici".

"Da anni stimoliamo istituzioni e operatori a ragionare in ottica di destagionalizzazione perché sappiamo bene che si tratta di un concetto che un territorio come la Versilia può abbondantemente permettersi, per la qualità e varietà di offerta che propone - spiegano dalla Confcommercio-. Visto che anche le condizioni climatiche sembrano permetterlo, prorogare l'apertura degli stabilimenti è un passo che va in quella direzione e riterremmo opportuno che tutta la riviera fosse uniforme in questo senso: quando si parla di turismo è solo ragionando in ottica di ambito territoriale che si possono raggiungere dei risultati più significativi". (ANSA).