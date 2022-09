Vino: Assoenologi-Ismea-Uiv, made in Italy vale 3,8 mld (2)

(ANSA) - ROMA, 14 SET - I buoni risultati produttivi a dispetto dei timori estivi sulla siccità, stimati dall'Osservatorio Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, "evidenziano - ha rilevato Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea - che ci sarà disponibilità di prodotto di qualità anche in questa campagna e, mentre sul fronte estero la domanda sembra tenere seppur non con i brillanti risultati del 2021, su quella interna si evidenzia qualche segnale di cedimento negli acquisti presso la distribuzione moderna anche se si deve considerare il recupero del fuori casa". Per il presidente di Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi, "la partita non termina con la vendemmia.

Anzi, specie in una fase congiunturale così delicata emerge sempre più la consapevolezza che si possa e si debba fare meglio sul fronte del valore del nostro vino. Il tanto declamato record produttivo non è infatti una condizione sufficiente per generare ricchezza: le "rese valoriali" del vigneto Italia - secondo un'analisi realizzata dall'Osservatorio Uiv - registrano performance nettamente inferiori rispetto a quelle francesi, che segna una redditività tripla per ogni ettaro coltivato (16,6mila euro vs 6 mila) e per ogni ettolitro prodotto (294 vs 82 euro).

Serve fare ancora strada per garantire una remuneratività direttamente proporzionale alla qualità prodotta, con un percorso che parta da un governo del settore più razionale in materia di denominazioni di origine fino al vino comune.

Dobbiamo ambire a scrivere, o riscrivere, una vera carta vocazionale dei nostri territori, ancorata a indicatori reali, con poche regole ma chiare per tutti i soggetti coinvolti, dai produttori agli enti di controllo per finire al trade e ai consumatori". (ANSA).