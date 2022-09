Unioncamere: 'Design to business' per promozione aziende Puglia

(ANSA) - BARI, 14 SET - Promuovere accordi con potenziali investitori nazionali e stranieri per aziende pugliesi, è uno degli obiettivi di 'Design to business', un'iniziativa organizzata da Regione Puglia e Unioncamere Puglia nell'ambito dell'85/a edizione della Fiera del Levante, che si svolgerà 15 al 23 ottobre.

Le aziende invitate a partecipare al progetto devono operare diversi ambiti tra cui: manufatti in legno; prodotti moda (abbigliamento, calzature, pelletteria, pellicceria, tessile casa); lavorazione di minerali (vetro, terracotta, porcellana, ceramica, cemento, calce e gesso).

'Design to Business' si propone, si legge in una nota di Unioncamere Puglia, "come strategica occasione d'incontro fra chi offre le competenze (i designer) e chi le cerca (aziende manifatturiere di vari settori), e dunque un'opportunità per sviluppare business e collaborazioni nell'ottica dell'internazionalizzazione delle aziende pugliesi".

I 'B to B' tra chi offre e chi richiede competenze di design avranno luogo nella giornata del 20 ottobre e sono gratuiti.

Inoltre venticinque opere realizzate da altrettanti designer saranno esposte - con le informazioni di contatto degli autori - in una mostra con l'obiettivo di dare visibilità alle realizzazioni e promuovere accordi con potenziali investitori nazionali ed esteri. (ANSA).