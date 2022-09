Svizzera: voto su riforma pensioni, per sondaggi vince il Sì

(ANSA) - GINEVRA, 14 SET - Gli Svizzeri potrebbero accettare il prossimo 25 settembre l'aumento dell'età di pensionamento delle donne, da 64 a 65 anni.

I risultati degli ultimi sondaggi, indicano che circa il 59% degli Svizzeri sono favorevoli alla riforma dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS, primo pilastro del sistema pensionistico svizzero), denominata AVS21. L'esito della votazione non è tuttavia del tutto scontato.

Rispetto ad un primo sondaggio, il sostegno alla riforma si è eroso nelle ultime settimane ed i "Sì " sono in calo di cinque punti percentuali, rivelano i dati del secondo sondaggio realizzato dall'istituto gfs.bern.

Approvata dal parlamento, la riforma delle pensioni è stata contestata da un referendum promosso dalla sinistra e dai sindacati. Principale obiettivo di AVS21 è di garantire i fondi per le pensioni fino al 2030, minacciati dall'arrivo all'età di pensionamento delle generazioni del "baby boom" e l'aumento della speranza di vita media. Per il governo, in assenza di correttivi, le entrate non basteranno più per finanziare tutte le rendite.

La riforma in votazione comporta due capitoli : il primo concerne un aumento dell'aliquota dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per garantire un finanziamento supplementare a favore dell'AVS, il secondo è la modifica dell'attuale legge federale sull'AVS e prevede tra l'altro l'aumento dell'età di pensionamento delle donne, portata a 65 anni e quindi parificata a quella degli uomini. I due oggetti sono collegati e se uno di essi è respinto, l'intera riforma fallisce. I sondaggi indicano che circa il 63% degli elettori intende accettare il finanziamento supplementare dell'AVS mediante un modesto aumento dell'IVA.

Altri due temi saranno in votazione a livello federale domenica 25 settembre: un' iniziativa contro l'allevamento intensivo, che stando ai sondaggi dovrebbe essere bocciata, e una modifica della legge sull'imposta preventiva, il cui destino nelle urne è ancora in bilico.