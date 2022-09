Superbonus: Cna, passo in avanti per la cessione dei crediti

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Un passo in avanti l'emendamento al dl Aiuti bis per sbloccare la cessione dei crediti legati ai bonus edilizi che sta penalizzando decine di migliaia di imprese della filiera delle costruzioni". Così Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa) commenta, in una nota, le recenti decisioni del parlamento sul superbonus.

"Il quadro normativo offre maggiore chiarezza e certezza, in particolare sul tema della responsabilità dei cessionari, perimetrandola ai casi di dolo o colpa grave" si legge nel comunicato. Cna sottolinea poi la necessità di una rapida ripresa "degli acquisti dei crediti, anche quelli maturati prima dell'introduzione dell'obbligo di asseverazione e visti di conformità che sono ancora in carico alle imprese". (ANSA).