Professioni sanitarie, in 306 all'Unimol per test ingresso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 SET - In 306 domani all'Università del Molise per sostenere il test di ammissione al Corso di laurea triennale delle Professioni sanitarie. Sono 150 i posti complessivi così ripartiti: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (25), Infermieristica (95), Fisioterapia (30). La prova si svolgerà al 3/o edificio polifunzionale di Campobasso partire dalle 10. L'Unimol è tra i pochi atenei italiani a far registrare un aumento delle domande (+7,4%) rispetto al precedente anno (285). (ANSA).