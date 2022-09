Pesticidi: partner Ue, no a bando import sostanze nocive api

(ANSA) - BRUXELLES, 14 SET - In dieci Paesi contro la proposta Ue di limitare le importazioni di prodotti alimentari con residui di due pesticidi neonicotinoidi, già banditi in Europa. Come emerge dal database sulle norme tecniche Ue, l'iniziativa notificata in giugno al Wto è stata respinta da una decina di partner commerciali dell'Ue, tra i quali grandi economie come Giappone e Stati Uniti, ed emergenti come Sudafrica, Colombia e Perù. I neonicotinoidi sono la classe di insetticidi più utilizzata al mondo.

Il divieto in vigore nell'Ue è per tutelare le api e gli insetti impollinatori. Bruxelles vorrebbe l'applicazione della stessa misura alle importazioni, in quanto il declino degli insetti impollinatori si prefigura come un'emergenza globale. Si tratta di un precedente nella storia dell'organizzazione mondiale del commercio, perché per la prima volta un membro ha notificato una restrizione agli scambi agroalimentari sulla base di ragioni ambientali e non della sicurezza sanitaria.

Nonostante le reazioni dei partner, secondo fonti vicine al dossier nelle prossime settimane la Commissione europea proporrà la misura all'approvazione degli Stati membri. (ANSA).