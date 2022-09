Inps, 9 mln per Reddito libertà per donne vittime violenza

(ANSA) - ROMA, 14 SET - I 9 milioni stanziati per finanziare il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza in condizione di povertà (fino a 400 euro al mese per un anno) per il 2021-2022 saranno impiegati "per liquidare, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, per l'accoglimento delle nuove domande". Lo precisa l'Inps con un messaggio.

Le modalità di erogazione del beneficio e della relativa contabilizzazione rimangono immutate. Resta ferma la possibilità che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all'Inps previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget.

Il contributo è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. Il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.). Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

