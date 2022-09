Fisco: Gelmini,destra blocca riforma, per Azione-Iv ok dopo voto

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Lega e Forza Italia bloccano la riforma fiscale, quindi niente abolizione dell'Irap, innalzamento limite forfettario, riforma delle sanzioni. Dicono di voler semplificare il fisco ma solo a parole, nei comizi, e ancora una volta a pagare il prezzo della loro irresponsabilità sono famiglie e imprese. Non si può colpire a tradimento chi soffre di più la crisi, Azione e Italia Viva in campo per approvare la riforma subito dopo il voto". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali ed esponente di Azione, a margine di un incontro organizzato da ConfProfessioni a Roma. (ANSA).