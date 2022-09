Export: Sace, +10,3% quest'anno e +5% in 2023 a 600mld (2)

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Una dinamica positiva riguarda i settori come metalli, chimica e meccanica strumentale", sottolinea Sace nel Rapporto. "Tra le economie emergenti numerose opportunità per le nostre imprese deriveranno dai piani di investimenti pubblici degli Emirati Arabi Uniti, dell'Arabia Saudita o dell'India, e dal crescente inserimento nelle catene di approvvigionamento di player nazionali in Messico o Colombia", spiega il Rapporto. "Se in Asia le potenzialità di mercato della Cina si mantengono elevate, nonostante un contesto attualmente meno favorevole da diversi punti di vista, le esportazioni italiane potranno beneficiare dell'impronta industriale decisamente trasformatrice del Vietnam, dalla più nota industria tessile e della lavorazione delle pelli fino all'agroalimentare", sottolinea Sace.

"Senza dimenticare quelle geografie già ampiamente presidiate verso cui è destinato buona parte del nostro export: Stati Uniti su tutti, ma anche, per citare il Vecchio continente, la Spagna dove le imprese italiane potranno soddisfare in diversi ambiti la domanda legata alla transizione energetica", fa presente Sace. (ANSA).