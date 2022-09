Export: Ricci (Sace), abbiamo strumenti per affrontare sfide

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Abbiamo risorse, strumenti e competenze per affrontare le sfide globali e tenere alta la bandiera dell'export italiano nel mondo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Sace Alessandra Ricci, alla presentazione del Rapporto Export 2022. "Con un approccio sempre più strategico, un'attenzione a nuovi mercati e grazie a tutto il sostegno assicurativo-finanziario che il nostro Gruppo è in grado di offrire, le aziende italiane possono rafforzare la loro competitività anche in un momento complesso come questo", ha spiegato l'ad, sottolineando che "Sace è e sarà sempre al fianco del tessuto imprenditoriale italiano non solo per quanto riguarda l'export e l'internazionalizzazione, ma anche nel supporto alla liquidità nell'attuale contesto economico e nella promozione della transizione ecologica del Paese". (ANSA).