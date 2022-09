Energia: Legacoop, Ceramiche Noi è caso esemplare

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Legacoop ringrazia la presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen "per aver ricordato lo spirito di iniziativa e di sacrificio dei lavoratori della cooperativa Ceramiche Noi, che dopo aver salvato l'azienda dalla chiusura ed averla rilanciata con successo, affrontano ora le conseguenze drammatiche dell'impennata dei costi dell'energia modificando orari e organizzazione del lavoro". "E' un caso esemplare - dice il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti - di come sia necessaria una risposta rapida e forte dell'Europa per porre argine a questa situazione intollerabile per imprese e famiglie, ad iniziare dall'adozione di un tetto generalizzato al prezzo del gas e dal contrasto ad ogni forma di speculazione".

Per contrastare l'aumento incontrollato delle bollette di luce e gas, Ceramiche Noi ha introdotto nuovi turni per sfruttare le tariffe energetiche più basse e si è dotata di tecnologie autoprodotte e materiali a km 0, fornendo un esempio di strategia efficace contro i rincari. (ANSA).