Elezioni: Conte, su fisco destra buona a fare chiacchiere

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Sono stato il presidente del Consiglio che ha varato il regime forfettario al 15% per le partite Iva fino a 65mila euro di fatturato. La destra ha governato per vent'anni ed ha prodotto solo chiacchiere e promesse. Durante la pandemia mi sono prodigato per far arrivare i ristori direttamente sui conti correnti dei lavoratori autonomi. Non credo che qualcun altro in passato abbia mostrato attenzione per il popolo delle partite iva, totalmente dimenticato dai precedenti governi. E saremmo intervenuti ancora con lo scivolo dell'Easy Tax se la riforma fiscale non fosse stata bloccata dalla crisi di Governo". Così il leader M5s Giuseppe Conte in un'intervista ad America Oggi Tv e al Giornale Partite Iva. (ANSA).