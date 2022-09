Elezioni: commercialisti, fisco passi da sostegno a rilancio

(ANSA) - ROMA, 14 SET - È necessario che si compia "il passaggio evolutivo da fisco di sostegno a fisco di rilancio", a supporto, cioè, della crescita del sistema economico. Ad affermarlo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, nel corso del dibattito pomeridiano promosso dallo stesso Ordine dei professionisti con esponenti di vari schieramenti politici, ad una decina di giorni dalle elezioni del 25 settembre. Il vertice della categoria coglie, poi, l'occasione per mettere in risalto pure l'esigenza di un "commercialista certificatore", perché "siamo oltre 130.000 sul territorio nazionale, al fianco delle Istituzioni già per garantire e certificare i crediti", ma i commercialisti possono farlo anche "in tutti gli interventi nei quali c'è l'erogazione di contributi pubblici", conclude de Nuccio.

(ANSA).