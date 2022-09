Elezioni: Cna Salerno, dibattiti on line con candidati

(ANSA) - SALERNO, 14 SET - "Ripartire da solide radici per lo sviluppo dell'Italia": è l'auspicio con il quale la Cna ha redatto un manifesto di proposte concrete per ri-avviare e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'Italia. Le proposte sono state sottoposte al confronto dei candidati alle prossime elezioni politiche. Parallelamente al percorso avviato in ambito nazionale con i principali leader politici, anche Cna Salerno, attraverso una serie di incontri ai quali ha partecipato il presidente provinciale Lucio Ronca con il segretario Simona Paolillo, ha avviato un confronto "locale" su tematiche incluse nel patto sociale con alcuni dei candidati in Campania. "Abbiamo voluto essere una delle tante CNA che sta chiedendo con forza una difesa e una tutela vera per gli artigiani e le pmi" ha dichiarato Ronca. Uno scambio di opinioni sui social che ha riguardato esponenti di tutte le rappresentanze partitiche in corsa per un posto in Parlamento.

Da oggi sulla pagina Facebook di Cna Salerno, tutti gli associati potranno ascoltare e condividere il dibattito su infrastrutture, legalità, formazione, lavoro, ambiente: questi, infatti, alcuni dei temi affrontati dal segretario Paolillo, che ha incontrato on line Luca Cascone (Pd), Angelica Saggese (Iv), Antonio Iannone (Fratelli di Italia) e Anna Bilotti ( M5S).

"Abbiamo portato in ambito locale i grandi temi e le sfide che attendono l'intera nazione - ha detto il presidente Ronca - abbiamo bisogno di stabilità e di risposte rapide con un occhio puntato anche alle molteplici occasioni prodotte dai fondi del Pnrr".

Soddisfatta la Paolillo. "Come corpo intermedio - ha detto - abbiamo la necessità ed il dovere di ribadire quali sono le nostre esigenze e le priorità per garantire sopravvivenza e solidità al nostro settore. Noi auspichiamo una legislatura a misura di artigiani e piccole imprese, e di continuare ad avere con chiunque vinca un'interlocuzione proficua con chi dovrà assumere scelte strategiche in un autunno che si preannuncia non facile" . (ANSA).